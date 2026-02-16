Il ballerino che danza coi campioni ma non vince medaglie | chi è l'uomo in bianco delle Olimpiadi

Jordan Cowan, il ballerino che si muove tra i campioni senza mai salire sul podio, ha fatto parlare di sé per il suo ruolo insolito ai Giochi Olimpici. Durante le pause tra le competizioni, Cowan si avvicina agli atleti, offrendo loro momenti di relax con le sue coreografie leggere e spontanee. Quel suo modo di danzare sul ghiaccio, tra il pubblico e i partecipanti, ha catturato l’attenzione di molti, anche senza portare medaglie. Cowan afferma che il ghiaccio rappresenta un spazio sacro, un luogo dove la sua arte può incontrare la fatica e la concentrazione degli sportivi.