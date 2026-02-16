Il ballerino che danza coi campioni ma non vince medaglie | chi è l'uomo in bianco delle Olimpiadi
Jordan Cowan, il ballerino che si muove tra i campioni senza mai salire sul podio, ha fatto parlare di sé per il suo ruolo insolito ai Giochi Olimpici. Durante le pause tra le competizioni, Cowan si avvicina agli atleti, offrendo loro momenti di relax con le sue coreografie leggere e spontanee. Quel suo modo di danzare sul ghiaccio, tra il pubblico e i partecipanti, ha catturato l’attenzione di molti, anche senza portare medaglie. Cowan afferma che il ghiaccio rappresenta un spazio sacro, un luogo dove la sua arte può incontrare la fatica e la concentrazione degli sportivi.
Jordan Cowan entra in scena nei momenti più intimi, nel riscaldamento e un attimo dopo l'ultima nota delle gare in pista alle Olimpiadi: "Ma il ghiaccio è un luogo sacro".🔗 Leggi su Fanpage.it
Chi è e cosa fa l’uomo del ghiaccio, colui che decide davvero chi vince nel curling alle Olimpiadi
Mark Callan, responsabile dei servizi di manutenzione per la Federazione mondiale di curling, ha il compito di preparare e mantenere il ghiaccio per le Olimpiadi.
Perché tra i tedofori di Milano-Cortina 2026 c’è persino l’Uomo Gatto ma non tanti campioni olimpici
Tra i tedofori di Milano-Cortina 2026 figura anche l’Uomo Gatto, ma non tutti sono atleti olimpici o campioni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: A lezione di danza moderna con Kledi Kadiu; Aria, spettacolo di danza al Teatro Ghione; Daniele, ballerino senza una gamba, protagonista in Arena di una danza inclusiva; Bullizzato per la danza, mi hanno aggredito alle spalle. Il racconto del ballerino barese Mattia Zenzola.
Il ballerino che danza coi campioni ma non vince medaglie: chi è l’uomo in bianco delle OlimpiadiJordan Cowan entra in scena nei momenti più intimi, nel riscaldamento e un attimo dopo l'ultima nota delle gare in pista alle Olimpiadi: Ma il ghiaccio ... fanpage.it
Amici 25, chi è Antonio il ballerino che ha battuto Maria Rosaria?/ E’ esperto di danza latinaAntonio è il nuovo ballerino di Amici dopo aver battuto Maria Rosaria, chi è l'allievo ... ilsussidiario.net
Dal sogno alla realtà! Il ballerino di Concorezzo, Giovanni Meroni, ha emozionato San Siro alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Un’esperienza indimenticabile tra passione, dedizione e magia sul palco. - facebook.com facebook
BASILICATA IN PODCAST: CLAUDIO COVIELLO PROTAGONISTA ALLA CERIMONIA INAUGURALE OLIMPIADI DI MILANO CORTINA 2026 ALLO STADIO SAN SIRO x.com