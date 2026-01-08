Perché tra i tedofori di Milano-Cortina 2026 c'è persino l'Uomo Gatto ma non tanti campioni olimpici

Tra i tedofori di Milano-Cortina 2026 figura anche l’Uomo Gatto, ma non tutti sono atleti olimpici o campioni. La selezione ha suscitato discussioni tra sportivi e appassionati, evidenziando come l’evento olimpico coinvolga anche figure simboliche e rappresentative della cultura locale, piuttosto che esclusivamente atleti medagliati. Questo approccio mira a valorizzare il senso di comunità e identità, anche se ha generato alcune critiche in merito alla scelta dei partecipanti.

«Ho portato la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 e la cosa più bella è stata condividere l'esperienza con gli altri tedofori» - Ogni tedoforo porta la torcia per 200 metri, ma la sua esperienza si unisce a quella di tutti gli altri e così si sente davvero in ognuno lo spirito olimpico. vanityfair.it

Fiamma olimpica Milano Cortina 2026 oggi a Napoli: percorso e tedofori - La fiamma olimpica ha proseguito il suo tour nel Sud Italia, facendo tappa a Paestum e Amalfi tra i siti dell'Unesco. tg24.sky.it

Buongiorno a tutti ci arriva da Viviana Zito Una dei tedofori che oggi 29-12-25 Oggi per Taranto è una data davvero da ricordare: Perché PERCHE LA TORCIA OLIMPICA PASSERÀ DALLA CITTÀ DEI DUE MARI! In occasione dei Gioch - facebook.com facebook

