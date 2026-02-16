Il 10 novembre 2028 a scuola si dovrà studiare Ennio Morricone Risoluzione approvata

Il consiglio comunale ha approvato la risoluzione 8-00096 per celebrare il centenario di Ennio Morricone, nato il 10 novembre 1928. La decisione nasce dalla volontà di organizzare eventi e iniziative scolastiche in tutta la città, coinvolgendo studenti e musicisti locali. Nella proposta si prevede anche di inserire nel programma scolastico una giornata dedicata alla vita e alle opere del compositore. La città vuole così ricordare la figura di Morricone, che ha scritto più di 500 colonne sonore e ha vinto due Premi Oscar.

Approvata la risoluzione 8-00096 con la quale si dovranno attuare iniziative in occasione del centenario (10 novembre 2028) della nascita di Ennio Morricone, compositore e direttore d'orchestra tra i più influenti del Novecento, autore di oltre 500 colonne sonore e vincitore di due Premi Oscar.