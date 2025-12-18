Il genio di Ennio Morricone rivive in concerto a Cinecittà World
Scopri il talento senza tempo di Ennio Morricone in un emozionante concerto-spettacolo a Cinecittà World. Un tributo unico che celebra la sua musica e il suo genio creativo, regalando emozioni indimenticabili. Appuntamento domenica 28 dicembre alle 19:00, a Roma, per rivivere le melodie che hanno segnato la storia del cinema. Un evento imperdibile per gli appassionati e i nostalgici di un’epoca d’oro.
Cosa: Spettacolo di teatro-concerto “We All Love Ennio Morricone”.. Dove e Quando: Cinecittà World, Roma, domenica 28 dicembre, ore 19:00.. Perché: Le musiche eterne del Maestro, eseguite da un’orchestra di 30 elementi con arrangiamenti originali e la partecipazione di artisti hip-hop e ballerini.. L’eredità artistica di Ennio Morricone, uno dei compositori più influenti e celebrati della storia del cinema, non smette di emozionare e generare nuovi tributi. A Roma, in una cornice suggestiva come quella di Cinecittà World, va in scena un evento speciale: We All Love Ennio Morricone, uno spettacolo che trascende il classico concerto sinfonico per trasformarsi in un vero e proprio teatro-concerto. 🔗 Leggi su Ezrome.it
