The Music of Ennio Morricone al Palapartenope
Al Palapartenope, un evento imperdibile rende omaggio a Ennio Morricone:
Più di 50 artisti sul palco per uno spettacolo straordinario e assolutamente da non perdere: arriva in Italia THE MUSIC OF ENNIO MORRICONE, BY LORDS OF THE SOUND il grande tributo sinfonico dedicato al genio indiscusso della musica da film. Lo spettacolo approda a Mestre il 4 febbraio 2026, al. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone torna una programmazione straordinaria: concerti, gospel, teatro, circo contemporaneo ed eventi gratuiti per tutta la famiglia - facebook.com Vai su Facebook
La musica di Ennio Morricone: eventi attesi nel 2026 - Più di 50 artisti sul palco per uno spettacolo straordinario e assolutamente da non perdere: arriva in Italia THE MUSIC OF ENNIO MORRICONE, il grande tributo sinfonico dedicato al genio indiscusso del ... Da corrieredellosport.it
