La Igor Volley in trasferta contro Cuneo

Novaratoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Reduce dalla vittoriosa trasferta di Lodz, la Igor Volley di Lorenzo Bernardi è già ripartita, nel pomeriggio di ieri, venerdì 28 novembre, per Cuneo dove oggi, sabato 29, alle 15.30 (diretta Rai Sport e Volleyball World tv) sfiderà le biancorosse della Honda nella penultima sfida del girone. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

