Cava de’Tirreni finite le speranze per Paolo Di Domenico | l’uomo scomparso ritrovato privo di vita

Tempo di lettura: 2 minuti Si sono interrotte nel modo più drammatico possibile le speranze di trovare ancora in vita Paolo Di Domenico, l’anziano di 82 anni scomparso dalla sua abitazione di Cava de’ Tirreni nei giorni scorsi. Il sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli ha infatti dato notizia che il corpo dell’uomo è stato rinvenuto nel pomeriggio all’interno di un canalone impervio nella frazione di Passiano. Paolo Di Domenico era uscito di casa facendo perdere le sue tracce, dando il via a una mobilitazione massiccia che ha visto impegnati per ore i Volontari del soccorso speleologico oltreché i vigili del fuoco, i carabinieri di volontari della protezione civile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

