Ian McKellen stronca Hamnet | Quello che dice su Shakespeare è molto improbabile

Ian McKellen critica duramente il film Hamnet, affermando che le sue interpretazioni su Shakespeare sono poco credibili. L’attore britannico, con una carriera che lo ha visto interpretare ruoli come Amleto e Re Lear, ha commentato il film di Chloe Zhao, che ha ricevuto otto nomination agli Oscar. McKellen, che conosce bene la vita e le opere di Shakespeare, ha definito le affermazioni del film “molto improbabili” e ha sottolineato come la sua lunga esperienza teatrale lo abbia portato a mettere in discussione alcune rappresentazioni moderne del poeta inglese.

McKellen ha una lunghissima esperienza su Shakespeare, che ha più volte riproposti in diversi adattamenti a teatro e chiaramente non è tra gli estimatori del film di Chloe Zhao candidato a 8 Premi Oscar Ian McKellen è un noto esperto di William Shakespeare, visto che nel corso della sua lunga carriera teatrale ha interpretato personaggi come Amleto, Re Lear, Macbeth e John Falstaff. Tuttavia, quando si è trattato di esprimere un parere su Hamnet - Nel Nome Del Figlio, la star britannica non è apparsa molto convinta di questa sua rappresentazione sul grande schermo. Al contrario, è rimasto infastidito dalle motivazioni dei personaggi, che a quanto pare, secondo lui, andrebbero contro tutto ciò che ha studiato su Shakespeare.