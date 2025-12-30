Sanità c' è la svolta Fp Cgil | Sbloccate le carriere del personale tecnico-amministrativo
È arrivata una nuova fase nel settore sanitario: le carriere del personale tecnico-amministrativo sono state finalmente sbloccate. Dopo anni di attese, sono state pubblicate le graduatorie delle selezioni interne per le progressioni verticali, aprendo nuove opportunità di crescita professionale e riconoscimento. Questo intervento rappresenta un passo importante per il miglioramento delle condizioni lavorative e della valorizzazione delle competenze all’interno del settore sanitario pubblico.
"Finalmente sbloccate le carriere del personale dipendente del settore tecnico-amministrativo. Pubblicate le graduatorie delle selezioni interne delle progressioni verticali dopo anni di attesa". E' quanto annuncia la Fp Cgil circa la situazione nella nostra città.
