Sanità c' è la svolta Fp Cgil | Sbloccate le carriere del personale tecnico-amministrativo

È arrivata una nuova fase nel settore sanitario: le carriere del personale tecnico-amministrativo sono state finalmente sbloccate. Dopo anni di attese, sono state pubblicate le graduatorie delle selezioni interne per le progressioni verticali, aprendo nuove opportunità di crescita professionale e riconoscimento. Questo intervento rappresenta un passo importante per il miglioramento delle condizioni lavorative e della valorizzazione delle competenze all’interno del settore sanitario pubblico.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.