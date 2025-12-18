Università rinnovati i rappresentanti del personale tecnico amministrativo al Senato | Quartarone primo degli eletti

Si sono concluse le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo e bibliotecario dell’Università di Messina, che contribuiranno alle decisioni del Senato Accademico. Tra i candidati, Quartarone si è distinto come primo degli eletti, segnando un importante passaggio nel processo di rinnovamento e rappresentanza all’interno dell’ateneo.

Concluse quest'oggi le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell'Università di Messina che compongono il Senato Accademico. Tra gli eletti figura Domenico Quartarone, primo con un totale di 187 preferenze e una percentuale pari al 32%.

