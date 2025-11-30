Blitz Napoli all' Olimpico | gli azzurri agganciano il Milan in vetta alla classifica
È David Neres il volto della ‘rinascita’ del Napoli post social. La svolta tattica di Antonio Conte, con il cambio modulo e l'inserimento in pianta stabile del brasiliano e di Noa Lang, produce la terza vittoria di fila tra campionato e Champions. L'ex Benfica è ancora decisivo con il gol partita. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Napoli, blitz nei campi rom: trovati oltre 400 chili di rame rubato (VIDEO) - #Pupiatv - facebook.com Vai su Facebook
RILEGGI IL LIVE- Roma-Napoli 0-1: gli azzurri espugnano l’Olimpico - Questa sera all'Olimpico, il Napoli di Antonio Conte sarà ospite della Roma di Giampiero Gasperini, in un match che sa di Scudetto. Riporta gonfialarete.com
Olimpico blindato per Roma-Napoli, attesi migliaia di tifosi azzurri - Previsti oltre 15mila supporter partenopei senza restrizioni territoriali. Scrive rainews.it
VIDEO SSCN - Roma-Napoli, azzurri in campo all'Olimpico per il riscaldamento pre match - La SSC Napoli ha pubblicato su Instagram il video dell'ingresso all'Olimpico degli azzurri, per il riscaldamento prima del match contro la Roma, valido per la 13esima giornata di Serie A. napolimagazine.com scrive