Blitz Napoli all' Olimpico | gli azzurri agganciano il Milan in vetta alla classifica

È David Neres il volto della ‘rinascita’ del Napoli post social. La svolta tattica di Antonio Conte, con il cambio modulo e l'inserimento in pianta stabile del brasiliano e di Noa Lang, produce la terza vittoria di fila tra campionato e Champions. L'ex Benfica è ancora decisivo con il gol partita. 🔗 Leggi su Napolitoday.it