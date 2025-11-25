Momento difficile Buratti | Tra casa e trasferta è un Trodica a due versioni
"È un Trodica arrembante e che in casa fa divertire il pubblico, mentre in trasferta non abbiamo ancora raggiunto la nostra identità, c’è anche da dire che ogni volta prendiamo degli eurogol". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, commenta la sconfitta a Civitanova che si aggiunge a quelle di Urbania e Montegranaro. "Almeno al Polisportivo – aggiunge – c’è stata una reazione immediata che non si era vista a Urbania, contro i rossoblù abbiamo creato 2-3 azioni pericolose che per un nonnulla non siamo riusciti a concretizzare". Per il tecnico è un problema mentale. "Penso che sia una questione di carattere psicologico, non è possibile che sette giorni prima la squadra disputi una prova spettacolare contro l’Urbino e poi a Civitanova si sia espressa un po’ sottotono. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
