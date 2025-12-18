Come e perché Giorgia Meloni vuole riformare i servizi segreti italiani

Nel cuore del potere romano, si riaccende il dibattito sulla necessità di riformare i servizi segreti italiani. Giorgia Meloni si confronta con questa idea ricorrente, spinta dalla volontà di rafforzare l’architettura di sicurezza del Paese. Un tema che, tra intenti di modernizzazione e sfide strategiche, riporta al centro delle discussioni le modalità di tutela e difesa della nazione.

Da tempo, nei corridoi del potere romano, circola un’idea che ritorna ciclicamente: rimettere mano all’architettura dei servizi segreti italian i. L’obiettivo dichiarato è ambizioso e apparentemente lineare: razionalizzare, semplificare, rendere più efficiente il sistema dell’intelligence. Tradotto in termini concreti, significa ipotizzare l’unificazione dei due pilastri dell’apparato informativo nazionale – l’AISI, responsabile della sicurezza interna, e l’AISE, deputata all’estero – e, nel frattempo, intervenire su uno degli strumenti più delicati a disposizione degli 007: le intercettazioni preventive. 🔗 Leggi su It.insideover.com

