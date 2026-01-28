Abruzzo ai primi posti per imprese con certificazione di genere ma le donne sono penalizzate | la denuncia della Cgil

L’Abruzzo si distingue in Italia per il numero di aziende con certificazione di genere, una classifica che però nasconde alcune criticità. Secondo i dati di Accredia, l’ente che accredita le certificazioni, molte donne all’interno di queste imprese continuano a trovarsi in condizioni di svantaggio. La Cgil denuncia che, nonostante i numeri positivi, le donne sono penalizzate e spesso non ricevono le stesse opportunità degli uomini.

L'Abruzzo si colloca ai primi posti in Italia per numero di aziende con Certificazione di genere. A dichiararlo è Il Sole 24 Ore, che ha analizzato i dati di Accredia, l'ente unico nazionale di accreditamento. "Un risultato che segnala la qualità di una piccola parte del nostro tessuto produttivo regionale, ma che può trarre in inganno", fa notare Alessandra Tersigni, della segreteria Cgil Abruzzo Molise. "A questo dato positivo diffuso, infatti - spiega - non corrisponde un analogo avanzamento sul piano del lavoro e dei diritti, in particolare per quanto riguarda la condizione femminile. L'Abruzzo continua infatti a registrare un basso tasso di occupazione femminile e profondi divari di genere nell'accesso al lavoro, nella stabilità contrattuale, nelle retribuzioni e nelle possibilità di carriera".

