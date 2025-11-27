Black Friday della formazione | l’occasione perfetta per aggiornare le proprie competenze

Forlitoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Black Friday non è più soltanto il regno dell’elettronica e dello shopping compulsivo. Negli ultimi anni anche il settore della formazione ha iniziato a utilizzare questo periodo come leva per rendere più accessibile l’aggiornamento professionale. Corsi online, master, percorsi executive e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

black friday formazione l8217occasioneBlack Friday, dal lusso allo sport: quanto vale per le aziende. «Chi sa distinguersi senza svendersi vince» - Per i brand di lusso, moda e sport, il Black Friday rappresenta ormai l’avvio delle cinque settimane più rilevanti dell’anno. Da leggo.it

black friday formazione l8217occasioneLusso e sport, Black Friday: non solo sconti ma fino al 30% fatturato - Per i brand di lusso, moda e sport, il Black Friday rappresenta ormai l’avvio delle cinque settimane più rilevanti dell’anno. Riporta finanza.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Black Friday Formazione L8217occasione