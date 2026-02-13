La truffa delle gift card | quando il regalo diventa una trappola digitale

La truffa delle gift card ha colpito molte persone negli ultimi mesi, a causa di tentativi di raggiro via internet. I malintenzionati sfruttano la popolarità di questi regali digitali per ingannare le vittime e sottrarre soldi. Spesso, le vittime ricevono messaggi falsi che sembrano provenire da aziende conosciute, invitandole a acquistare e condividere codici segreti. Un esempio concreto è una donna di Milano che ha perso 300 euro cercando di comprare una gift card per un amico, senza sapere di essere caduta in una trappola online.

C’è un oggetto che negli ultimi anni è diventato il simbolo del regalo perfetto: veloce, digitale, universale. La gift card. E proprio per questo, oggi, è anche uno degli strumenti preferiti dai truffatori online. Un paradosso solo apparente: dove c’è semplicità, c’è anche vulnerabilità. E dove c’è fiducia, qualcuno prova sempre a monetizzarla. L’ultima ricerca condotta da Kaspersky mostra che l’80% degli intervistati prende in considerazione l’idea di fare regali digitali, come abbonamenti, crediti di gioco o gift card. I truffatori stanno sfruttando attivamente questa tendenza, facendo leva su brand noti, creando falsi negozi online e persino portali di verifica contraffatti progettati specificamente per rubare il valore delle carte regalo. 🔗 Leggi su Panorama.it

Approfondimenti su truffa gift

Il fenomeno del “gift card draining” rappresenta una truffa in cui il credito delle carte regalo viene svuotato prima che possano essere utilizzate.

Recentemente, alcuni utenti Xbox hanno ricevuto gift card con credito gratuito da utilizzare su Xbox Store.

Ultime notizie su truffa gift

