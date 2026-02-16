I minori scomparsi in Italia sono 11.000 la storia di Kata è l’ultimo giallo

In Italia, sono circa 11.000 i minori scomparsi, e la vicenda di Kata si aggiunge agli ultimi casi irrisolti. La ragazza, sparita da casa da due settimane, ha lasciato dietro di sé pochi indizi e molta preoccupazione tra i familiari. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla sua scomparsa, che si inserisce in un quadro più ampio di denunce di giovani scomparsi, pari a circa 25.000 nel 2025.

Roma, 16 febbraio 2026 – Sulle circa 25mila denunce di scomparsa registrate in Italia nel 2025, il 70-75% riguarda minori. E se oltre l’80% dei casi è stato risolto, scorrendo le foto dei bambini e degli adolescenti svaniti nel nulla – per la maggior parte minori stranieri non accompagnati – saltano agli occhi le cause principali: « perso ogni contatto con i genitori dopo il naufragio nel Canale di Sicilia»; «allontanato dal centro di accoglienza»; e, ancora, nei casi di separazione, «non riconsegnati» al genitore affidatario. Nei primi otto mesi dello scorso anno – stando all’ultimo aggiornamento della Relazione annuale dell’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse – nel nostro Paese è stata denunciata la scomparsa di 11. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

