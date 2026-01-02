Chi sono i proprietari de La Constellation | corsi emigrati in Svizzera Il giallo dei profili social scomparsi

Jacques e Jessica Moretti sono i proprietari di Le Constellation, locale di Crans Montana coinvolto nella tragedia di Capodanno in cui hanno perso la vita 47 persone. Recentemente, i loro profili social sono scomparsi, alimentando dubbi e domande sulla loro posizione e sul ruolo che hanno avuto nell’accaduto. Questa situazione solleva interrogativi sulla gestione delle informazioni e sulle responsabilità dei proprietari in un evento così grave.

Sono Jacques e Jessica Moretti, marito e moglie, i proprietari di Le Constellation, il locale di Crans Montana teatro della strage di capodanno, nella quale sono rimaste uccise 47 persone. Lo scrive Corse Matin, il giornale dell'isola francese di cui è originaria la coppia, mentre l'emittente Bfm riferisce che la donna "era nel bar quando è scoppiato l'incidendio, è ustionata a un braccio, mentre il marito si trovava in uno degli altri due locali" di loro proprietà. Si tratta di un ristorante a Lens, nei pressi di Crans-Montana, Le Vieux Chalet, noto per le sue specialità corse.

