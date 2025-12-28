Thuram a Inter TV | Abbiamo una rosa competitiva ecco a cosa dovremo stare attenti

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV prima della partita contro l’Atalanta. Ha sottolineato la qualità della rosa nerazzurra, evidenziando gli aspetti a cui la squadra dovrà prestare attenzione per ottenere un risultato positivo. Le sue parole riflettono l’attenzione e la concentrazione che l’Inter intende mantenere in questa fase della stagione.

Inter News 24 L’attaccante dell’Inter, Marcus Thuram, ha rilasciato alcune dichiarazioni poco prima dell’inizio del match contro l’Atalanta in Serie A. Intervenuto nel corso del prepartita di Atalanta Inter, il centravanti nerazzurro Marcus Thuram ha presentato così la sfida valevole per la 17^ giornata del campionato di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Inter TV. PAROLE – « Dobbiamo provare una grande partita contro un grande avversario per portare tre punti a casa. Abbiamo una rosa competitiva e quando c’è un’assenza la possiamo rimediare con altre presenze. Dobbiamo stare attenti a tutto, sarà una gara difficile, sta andando molto bene in Champions ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Thuram a Inter TV: «Abbiamo una rosa competitiva, ecco a cosa dovremo stare attenti» Leggi anche: Bastoni a Inter TV: «Oggi un’occasione? Manca una vita! Stiamo bene ma dovremo stare attenti ad una cosa» Leggi anche: Mister Iori ecco un altro derby: «Di Donato molto preparato. Con l'Arzignano dovremo stare molto attenti» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Atalanta-, orari e dove vederla in TV; Inter, che combini? Tre rigori sbagliati, Immobile implacabile: in finale col Napoli ci va il Bologna; My Skills | Khéphren Thuram Streaming | IT; Bologna-Inter LIVE. Thuram a InterTV: “Abbiamo una rosa competitiva. Sulle assenze possiamo…” - La squadra di Chivu è reduce da 3 vittorie consecutive in campionato contro la Dea un'occasione da non sprecare per mantenere il primato ... msn.com

Thuram a ITV: "Affrontiamo una grande avversaria, ma vogliamo portare a casa i tre punti" - L’attaccante nerazzurro Marcus Thuram ha parlato a pochi minuti dalla sfida contro l’Atalanta ai microfoni di Inter TV: “L’obiettivo è fare una grande partita contro una grande avversaria e provare a ... msn.com

Inter, Chivu: «Abbiamo l'obbligo di pensare in grande. Thuram non ci sarà con il Napoli» - L’Inter ha raccolto sei successi di fila tra campionato e Champions League. ilmessaggero.it

Sky Sport - #Inter, novità in attacco: Pio Esposito insidia Thuram per un posto dal 1'. facebook

Sky - #Inter, novità in attacco: Pio Esposito insidia Thuram per un posto dal 1'. Altri due ballottaggi da risolvere x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.