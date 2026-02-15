Tenta di rapire una bimba i genitori | Siamo scossi ringraziamo chi è intervenuto
Un uomo di 47 anni, senza fissa dimora e di origini romene, ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo al supermercato Esselunga di Bergamo, provocando il ferimento della madre. I genitori, ancora scossi, ringraziano chi è intervenuto per bloccare l’aggressore e salvare la loro bambina. Sono stati attimi di grande tensione, ricostruiscono, durante i quali l’uomo ha cercato di portare via la piccola, fratturando il femore alla madre nel tentativo di sottrarre la bambina.
Bergamo. “Sono stati attimi concitati, siamo davvero molto scossi”. Parlano così, attraverso l’ Ansa, i genitori della bambina di un anno e mezzo aggredita sabato al supermercato Esselunga in via Corridoni da un uomo di origini romene, un senza fissa dimora di 47 anni che ha tentato di sottrarla alla madre fratturandole un femore. La coppia, sui quarant’anni, vive a Bergamo, ed alla polizia che è intervenuta per arrestare l’uomo ha chiesto riservatezza per tutelare la bambina. “Non ci siamo subito resi conto della gravità della situazione. Più che ad un rapimento, abbiamo temuto volesse farle del male lanciandola o facendola cadere”, si limitano ad aggiungere, ringraziando “le persone che sono intervenute per aiutarci”.🔗 Leggi su Bergamonews.it
