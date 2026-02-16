I Duran Duran in Italia a luglio con tre concerti

I Duran Duran arrivano in Italia a luglio per tre concerti, dopo aver annunciato la loro tournée europea. La band britannica sceglie città come Roma, Milano e Firenze, portando sul palco hit storiche e nuovi brani. Le date sono state confermate e i fan si preparano a vivere serate indimenticabili in spazi all’aperto e location esclusive.

Protagonisti assoluti della scena internazionale dagli anni '80 a oggi, i Duran Duran hanno ridefinito il linguaggio del pop e del rock, influenzando generazioni di artisti e conquistando milioni di fan in tutto il mondo. Con oltre 100 milioni di dischi venduti e una carriera che attraversa più di quattro decenni, la band, composta dai membri originali Simon Le Bon (voce), John Taylor (basso), Nick Rhodes (tastiere) e Roger Taylor (batteria), continua a rappresentare un punto di riferimento sulla scena globale, incarnando innovazione, eleganza e straordinaria potenza live.