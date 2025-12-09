In casa nascondeva hashish e marijuana 29enne denunciato per spaccio dai carabinieri

Un 29enne ossolano è stato denunciato dai carabinieri per spaccio.É successo nel week end dell'Immacolata: a casa sua i militari dell'Arma hanno trovato circa un etto di droga, tra marijuana e hashish.L'operazione è scattata dopo una serie di segnalazioni ricevute dai carabinieri della stazione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it