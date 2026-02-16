I cantieri della nuova tranvia Milano-Seregno sono sempre fermi le imprese chiedono ristori

Le imprese che lavorano ai cantieri della nuova tranvia “Milano-Seregno” lamentano che i lavori sono bloccati da settimane, a causa dei ritardi nelle autorizzazioni. ConfCommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza segnala che le fermate continue dei cantieri stanno danneggiando le attività commerciali locali, che chiedono risarcimenti per le perdite subite. Un rappresentante delle imprese spiega che le imprese chiedono interventi concreti per compensare le perdite economiche causate dalle sospensioni prolungate.

