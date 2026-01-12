Perché i lavori della metrotranvia Milano-Seregno sono stati anticipati di due anni
I lavori della metrotranvia Milano-Seregno sono stati anticipati di due anni, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti tra i territori. La rimozione dei binari della vecchia linea tranviaria di Desio, prevista originariamente nel 2028, inizierà già nel 2026. Questa decisione permette di ottimizzare i tempi di realizzazione dell’opera e di rispondere più tempestivamente alle esigenze di mobilità locale.
Inizieranno con largo anticipo i lavori per la realizzazione della metrotranvia Milano-Seregno. Già nel corso del 2026, infatti, verranno rimossi i binari della vecchia linea tranviaria di Desio che avrebbero dovuto essere rimossi solo nel 2028. L'anticipo è stato possibile grazie a un'intesa tra.
