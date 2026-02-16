Hunziker da sogno alle Maldive | vacanza in un resort di lusso con le figlie e gli amici

Michelle Hunziker ha deciso di staccare dalla routine e si è trasferita alle Maldive, scegliendo un resort di alta gamma per una vacanza con le figlie e alcuni amici stretti. La showgirl si trova in un'isola privata, dove si rilassa in spiaggia mentre sorseggia un cocktail, accompagnata dalla sua manager, la make-up artist e il rapper Jake La Furia, che si sono uniti a lei per qualche giorno di relax.

Michelle Hunziker ha deciso di staccare la spina e volare verso il caldo delle Maldive per una vacanza che unisce relax e impegni professionali. La conduttrice svizzera, che già un anno fa aveva scelto i tropici per fuggire dall'inverno milanese, sta documentando il viaggio attraverso i suoi profili social, mostrandosi tra acque cristalline e spiagge bianchissime. Non si tratta però solo di puro riposo: Michelle è impegnata in uno shooting fotografico, probabilmente legato alla promozione della sua linea di prodotti beauty o a nuovi progetti per l'estate 2026, confermandosi un'icona di bellezza anche a 49 anni appena compiuti (il 24 gennaio).