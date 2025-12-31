Capodanno dove vanno i vip in vacanza | Michelle Hunziker in Messico Chiara Ferragni in Colombia senza figli Belen da sola alle Maldive

Mentre l’Italia si appresta a celebrare l’arrivo del 2025, alcune celebrity hanno già scelto le loro destinazioni di vacanza. Michelle Hunziker si gode il Messico, Chiara Ferragni si rilassa in Colombia senza figli, e Belen si immerge in un’atmosfera di relax alle Maldive. Questi viaggi rappresentano un modo per trascorrere le festività in mete esotiche e di lusso, lontano dai riflettori, ma sempre con stile.

Mentre in Italia ci si prepara a stappare le bottiglie per salutare il 2025, i vip hanno già fatto le valigie per mete da sogno e divertimento deluxe. I primi scatti hanno. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Capodanno, dove vanno i vip in vacanza: Michelle Hunziker in Messico, Chiara Ferragni in Colombia (senza figli), Belen da sola alle Maldive Leggi anche: Michelle Hunziker in Messico per Capodanno: quanto costa la vacanza in famiglia nel resort sul mare Leggi anche: Chiara Ferragni vola in Colombia senza figli e Trochetti Provera, i rumors sulla crisi con l’imprenditore Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Natale 2025, la Vigilia dei vip: Laila da Sinner, Gregoraci in Kenia e Fedez in ‘paradiso’ con la nuova fidanzata; Belen Rodriguez fugge via (da sola) per Capodanno; Antonella Clerici, il Capodanno alternativo (e al caldo) della conduttrice: le foto; Michel Hunziker, Capodanno in Messico: resort di lusso e jungle gym. Quanto costa la vacanza con tutta la famiglia. Ilary Blasi sulle Dolomiti: per la vacanza di Capodanno sceglie la suite da 5mila euro a notte - Ilary Blasi è volata sulle Dolomiti per Capodanno e ora sta trascorrendo le sue giornate in compagnia di Bastian Muller sullo sfondo di meravigliosi panorami ... fanpage.it

Fuga di Capodanno per Belén Rodriguez: dove ha organizzato (e quanto costa) la vacanza esotica - Belén Rodriguez ha temporaneamente abbandonato Milano: in occasione del Capodanno, è volata in una location esotica, così da dare il via al nuovo anno ... fanpage.it

Capodanno 2026, dove vanno davvero gli italiani: Livigno batte tutti, Cortina è la più cara, Napoli la più economica. Le 30 destinazioni più cercate - Archiviato il Natale “in famiglia”, il Capodanno 2026 si conferma il momento dell’anno in cui gli italiani scelgono di partire per salutare il nuovo anno lontano da casa. msn.com

BIGNÈ AL SALMONE: A CAPODANNO VANNO A RUBA! Morbidi, cremosi e super sfiziosi Questi bignè salati farciti con formaggio cremoso e salmone affumicato, conquisteranno tutti al cenone! - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.