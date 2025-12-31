Michelle Hunziker di nuovo single? La vacanza in Messico da sola con le figlie

Recenti notizie suggeriscono che Michelle Hunziker sia nuovamente single. La conduttrice si trova attualmente in Messico con le figlie, in una vacanza che sembra essere un momento di relax e riflessione dopo le recenti vicende sentimentali. Questa pausa all’estero rappresenta un’occasione per dedicarsi alla famiglia e prendersi del tempo per sé.

Michelle Hunziker è tornata nuovamente single? Secondo le ultime indiscrezioni la conduttrice avrebbe detto addio a Nino Tronchetti Provera e si sarebbe concessa una vacanza con le figlie in Messico per lasciarsi alle spalle le delusioni sentimentali. Michelle Hunziker, il viaggio e l’addio a Nino Tronchetti Provera. Secondo quanto riportato da Diva e Donna, Michelle Hunziker sarebbe attualmente single. La storia con Nino Tronchetti Provera, iniziata lo scorso gennaio e vissuta con grande riservatezza, sembrava aver portato serenità nella vita della conduttrice, ma qualcosa si sarebbe rotto. Visualizza questo post su Instagram I primi rumors sulla rottura erano circolati a fine ottobre, ma è stato durante le feste natalizie che i sospetti si sono rafforzati. 🔗 Leggi su Dilei.it

