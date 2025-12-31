Michelle Hunziker di nuovo single? La vacanza in Messico da sola con le figlie
Recenti notizie suggeriscono che Michelle Hunziker sia nuovamente single. La conduttrice si trova attualmente in Messico con le figlie, in una vacanza che sembra essere un momento di relax e riflessione dopo le recenti vicende sentimentali. Questa pausa all’estero rappresenta un’occasione per dedicarsi alla famiglia e prendersi del tempo per sé.
Michelle Hunziker è tornata nuovamente single? Secondo le ultime indiscrezioni la conduttrice avrebbe detto addio a Nino Tronchetti Provera e si sarebbe concessa una vacanza con le figlie in Messico per lasciarsi alle spalle le delusioni sentimentali. Michelle Hunziker, il viaggio e l’addio a Nino Tronchetti Provera. Secondo quanto riportato da Diva e Donna, Michelle Hunziker sarebbe attualmente single. La storia con Nino Tronchetti Provera, iniziata lo scorso gennaio e vissuta con grande riservatezza, sembrava aver portato serenità nella vita della conduttrice, ma qualcosa si sarebbe rotto. Visualizza questo post su Instagram I primi rumors sulla rottura erano circolati a fine ottobre, ma è stato durante le feste natalizie che i sospetti si sono rafforzati. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche: Capodanno, dove vanno i vip in vacanza: Michelle Hunziker in Messico, Chiara Ferragni in Colombia (senza figli), Belen da sola alle Maldive
Leggi anche: Michelle Hunziker in Messico per Capodanno: quanto costa la vacanza in famiglia nel resort sul mare
Totti e i messaggi a Francesca Tocca, Michelle Hunziker di nuovo single, Elodie e Iannone in crisi; Michel Hunziker, Capodanno in Messico: resort di lusso e jungle gym. Quanto costa la vacanza con tutta la famiglia; Michelle Hunziker, disavventura in aeroporto con Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: «Mamma ho perso un dente»; Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi scoppia la lite al parco: duro faccia a faccia e poi la pace.
Michelle Hunziker di nuovo single? La vacanza in Messico da sola con le figlie - La vacanza in Messico da sola con le figlie che conferma la rottura con Nino Tronchetti Provera. dilei.it
Totti e i messaggi a Francesca Tocca, Michelle Hunziker di nuovo single, Elodie e Iannone in crisi - La settimana dei gossip più bollenti vede protagonisti Belen Rodriguez, la conduttrice svizzera, Elodie e il Pupone ... msn.com
Michelle Hunziker di nuovo single? L'indiscrezione: «Già finita con Nino Tronchetti Provera». Il Capodanno con le figlie in Messico - Dopo mesi di indiscrezioni, le voci sulla fine della relazione con Nino Tronchetti Provera trovano conferma sulle ... msn.com
Capodanno, vacanze vip: Chiara Ferragni in Colombia (senza figli), Belen da sola alle Maldive, Michelle Hunziker in Messico - facebook.com facebook
Dopo il Natale tra le Dolomiti innevate, Michelle vola verso il caldo tropicale con Sole, Celeste e Aurora, Goffredo Cerza e il piccolo Cesare #MichelleHunziker x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.