Ecco l’hub intermodale in stazione Snodo della mobilità cittadina

È stato inaugurato ieri mattina il nuovo hub intermodale presso la stazione ferroviaria di Faenza, un importante intervento di rigenerazione urbana. La struttura rappresenta un punto di snodo fondamentale per la mobilità cittadina, facilitando il collegamento tra diversi mezzi di trasporto e migliorando l’efficienza dei servizi di trasporto locale.

Rigenerata l’area della stazione ferroviaria, si è svolta ieri mattina l’inaugurazione del nuovo hub intermodale di Faenza. Erano presenti vari esponenti della Giunta faentina, il sindaco Massimo Isola, la sottosegretaria alla presidenza della Regione Manuela Rontini, il consigliere regionale Niccolò Bosi, i tecnici, le autorità militari e una delegazione dei rioni del Palio del Niballo. Tutti in corteo, dall’iconico ‘Cubo Alato’ di Carlo Zauli, ripristinato al centro della rotatoria di piazzale Battisti dopo il restauro grazie al contributo della Bcc, si sono poi recati nel vicino piazzale di nuova realizzazione, e intitolato ieri a Cassandra Pavoni, luogo in cui da settembre è operativa la nuova stazione delle corriere, in cui è stata realizzata una nuova sala d’attesa al coperto, con servizi igienici, e di fronte alla quale è presente anche un parcheggio auto con venticinque nuovi posti, oltre ad una rotatoria che collega l’accesso da via Laghi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it