HoReCa | Fatturato in crescita sopra i 100 miliardi ma calano clienti e quantità consumate Prezzi in aumento

Il settore HoReCa ha superato i 100 miliardi di euro di fatturato, ma il numero di clienti e le quantità consumate sono in calo. La causa principale è l’aumento dei prezzi, che ha portato molti clienti a ridurre la frequenza delle visite. Nel frattempo, le aziende cercano di trovare soluzioni per mantenere la redditività in un mercato difficile.

HoReCa in Bilico: Oltre 100 Miliardi di Fatturato, Ma Crescono le Preoccupazioni per il Calo dei Clienti. Il settore della ristorazione italiana, che comprende bar, ristoranti, pizzerie e hotel, ha chiuso il 2025 con un fatturato superiore ai 100 miliardi di euro, un risultato significativo sostenuto da 382.000 punti di consumo su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, questa crescita economica è accompagnata da un calo della frequentazione dei locali, un trend che solleva interrogativi sulla sostenibilità del modello di business e richiede un'analisi approfondita delle nuove abitudini dei consumatori.