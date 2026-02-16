Holden si sfoga su Instagram | Non sono libero La reazione di Laura Pausini
Holden si apre su Instagram, spiegando di sentirsi intrappolato nella sua carriera musicale. La causa di questa sensazione deriva dalle aspettative dei fan e dalla pressione di dover dimostrare il suo talento. Nei suoi post, il cantante parla anche dei sogni che vorrebbe inseguire, ma si sente frenato. La sua confessione ha suscitato reazioni immediate, tra cui quella di Laura Pausini, moglie del suo produttore Paolo Carta.
Holden si sfoga su Instagram, parlando della sua carriera musicale e dei suoi progetti per il futuro ai fan, scatenando la reazione di Laura Pausini, moglie di suo padre Paolo Carta. Lo sfogo di Holden su Instagram. In occasione del suo 26esimo compleanno, Holden ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram, sfogandosi con i fan. Il cantante dopo la fine dell’avventura nel programma Amici di Maria De Filippi è in parte scomparso dal panorama musicale. Vero nome Joseph Carta, il figlio di Paolo Carta, chitarrista famosissimo e marito di Laura Pausini, si era fatto notare nel 2024, arrivando al successo, grazie a talento e grande sensibilità. 🔗 Leggi su Dilei.it
Holden: "Triste e frustrante non essere libero". Lo sfogo nel giorno del compleanno, il gesto di Laura Pausini
Holden, nome d’arte di Joseph Carta, ha espresso tristezza e frustrazione perché si sente imprigionato, proprio nel giorno del suo compleanno.
L’ex di Amici Holden si sfoga e svela perché non pubblica nuova musica: “Non dipende da me”
Holden, ex concorrente di Amici, ha deciso di parlare sui social per spiegare perché non ha ancora pubblicato nuove canzoni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Lo sfogo di Holden, ex di Amici 24, nel giorno del compleanno: È triste non essere libero di fare ciò che mi piace; Amici, Holden si sfoga sui social: Non posso pubblicare la mia musica, è frustrante; Amici, Holden si sfoga: Triste e frustrante non poter fare ciò che mi piace; Holden si sfoga: Triste e frustrante non essere libero. Non dipende da me se non escono i miei singoli.
Sulla sua pagina Instagram Holden si è sfogato e svelato perché non pubblica nuova musicaSparito dai radar in tanti si sono chiesti il perché l’ex di Amici Holden non pubblica più nuova musica. Che cosa è accaduto al giovane cantautore? Da parte sua è arrivato un lungo sfogo sui social: ... ciakgeneration.it
Lo sfogo di Holden, ex di Amici 24, nel giorno del compleanno: È triste non essere libero di fare ciò che mi piaceCon un lungo messaggio su Instagram, pubblicato nel giorno del suo compleanno, l'ex allievo di Amici 24 Holden si è sfogato su Instagram spiegando la ... fanpage.it
#Sanremo2026 Andrea Bocelli super-ospite della serata finale, sabato 28 febbraio. Lo ha annunciato il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ieri a ‘Domenica In’ aggiungendo che, con Eros Ramazzotti e Laura Pausini, “rappresentano i tre grandi nomi l - facebook.com facebook
#Sanremo2026 Andrea Bocelli super-ospite della serata finale, sabato 28 febbraio. Lo ha annunciato Carlo Conti aggiungendo che con Eros Ramazzotti e Laura Pausini “rappresentano i tre grandi nomi lanciati da Pippo Baudo proprio dal palco dell'Ariston x.com