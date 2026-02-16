Holden si sfoga su Instagram | Non sono libero La reazione di Laura Pausini

Holden si apre su Instagram, spiegando di sentirsi intrappolato nella sua carriera musicale. La causa di questa sensazione deriva dalle aspettative dei fan e dalla pressione di dover dimostrare il suo talento. Nei suoi post, il cantante parla anche dei sogni che vorrebbe inseguire, ma si sente frenato. La sua confessione ha suscitato reazioni immediate, tra cui quella di Laura Pausini, moglie del suo produttore Paolo Carta.

Holden si sfoga su Instagram, parlando della sua carriera musicale e dei suoi progetti per il futuro ai fan, scatenando la reazione di Laura Pausini, moglie di suo padre Paolo Carta. Lo sfogo di Holden su Instagram. In occasione del suo 26esimo compleanno, Holden ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram, sfogandosi con i fan. Il cantante dopo la fine dell'avventura nel programma Amici di Maria De Filippi è in parte scomparso dal panorama musicale. Vero nome Joseph Carta, il figlio di Paolo Carta, chitarrista famosissimo e marito di Laura Pausini, si era fatto notare nel 2024, arrivando al successo, grazie a talento e grande sensibilità.

Holden, nome d’arte di Joseph Carta, ha espresso tristezza e frustrazione perché si sente imprigionato, proprio nel giorno del suo compleanno.

Holden, ex concorrente di Amici, ha deciso di parlare sui social per spiegare perché non ha ancora pubblicato nuove canzoni.

