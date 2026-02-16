Holden | Triste e frustrante non essere libero Lo sfogo nel giorno del compleanno il gesto di Laura Pausini

Holden, nome d’arte di Joseph Carta, ha espresso tristezza e frustrazione perché si sente imprigionato, proprio nel giorno del suo compleanno. La sua reazione è arrivata dopo aver condiviso sui social una foto di sé in una stanza chiusa, commentando di sentirsi “come in una gabbia”. Quel giorno, Laura Pausini ha pubblicato un messaggio di auguri, accompagnato da un gesto simbolico che ha attirato l’attenzione dei fan.

Holden, nome d'arte di Joseph Carta, figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini, ha festeggiato 26 anni ieri 15 febbraio. Per l'occasione ha condiviso due foto su Instagram che lo ritraggono in uno studio di registrazione. "26" con accanto l'emoticon di una torta di compleanno. Niente di più. La condivisione sui social, però, ha suscitato non poco interesse tra i suoi fan che da mesi attendono la sua musica. Holden è noto al grande pubblico anche per la partecipazione ad Amici nel 2024. Proprio grazie al talent di Canale 5 ha avuto l'occasione di far arrivare la sua musica a molte persone, persone che vorrebbero tornare a sentire suoi nuovi pezzi.