Hockey su giaccio sparatoria durante la partita | ci sono vittime

Durante una partita di hockey su ghiaccio, si è verificata una sparatoria che ha causato vittime. La rissa si è scatenata tra i giocatori e alcuni spettatori, portando a un intervento immediato delle forze dell’ordine. La tensione tra i presenti si era già fatta palpabile prima dell’incidente, mentre il rumore dei colpi si è sentito chiaramente tra il fragore delle lame sulla superficie ghiacciata.

L'aria gelida all'interno della struttura portava con sé il solito odore di gomma bruciata e ghiaccio appena raschiato, un profumo familiare che per molti rappresentava il fine settimana. Sugli spalti i genitori si stringevano nelle giacche pesanti, alternando sorsi di caffè a grida di incoraggiamento che rimbombavano contro le pareti metalliche. Il suono secco dei dischi che colpivano le balaustre scandiva il ritmo di un pomeriggio apparentemente identico a mille altri, dove l'unica preoccupazione era il punteggio sul tabellone luminoso. Poi, in un istante, la melodia sportiva è stata spezzata da una sequenza di rumori sordi e metallici, totalmente estranei a quel contesto di gioco.