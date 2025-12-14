Sydney sparatoria alla celebrazione ebraica di Hanukkah | ci sono delle vittime

Durante la celebrazione di Hanukkah a Bondi Beach, Sydney, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto la comunità ebraica, con alcune vittime. L'evento ha attirato l'attenzione delle autorità, che hanno arrestato due sospetti. L'incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza durante eventi pubblici ebraici in Australia.

