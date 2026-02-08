Hockey ghiaccio femminile | la Svezia dilaga contro la Francia alle Olimpiadi 2026 e si prende i quarti di finale

La Svezia fa il suo dovere e batte 4-0 la Francia nel torneo di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina. La squadra svedese si qualifica così ai quarti di finale, lasciando poco spazio alle speranze delle francesi. La partita è stata chiusa fin dai primi minuti, con le svedesi che hanno dominato in attacco e difesa.

Nel Girone B del torneo femminile di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina, la Svezia si prende un 4-0 pesantissimo sulla Francia. Non tanto per il valore delle transalpine, quanto per il fatto che le svedesi si sono prese così matematicamente il ticket per i quarti di finale e nel frattempo hanno eliminato le Bleus facendo un favore diretto all'Italia e al Giappon e, che si affronteranno domani alle ore 12.10 con la certezza di avere già alle loro spalle una delle due formazioni che poi verrà eliminata dal raggruppamento. LA CRONACA. Alla Milano Rho Ice Hockey Arena non c'è gara.

