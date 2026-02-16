Ho sofferto per un uomo Facciamo passare la violenza psicologica o fisica in secondo piano per amore La Sicilia? Abbandonata e la stiamo uccidendo | parla Delia di X Factor

A X Factor 2025 Delia Buglisi ha tracciato un percorso segnato da una precisa scelta d’identità: fare del siciliano il suo segno distintivo e di riconoscimento. Di lei, molti hanno apprezzato la voce, la grinta, l’attaccamento alla terra. Altri, invece, hanno criticato la sua decisione di cantare in dialetto, ma “a me va bene così, non si può piacere a tutti”. La cantautrice ha le idee chiare sulla strada artistica che vuole intraprendere: “La Sicilia mi ha influenzato in primis nell’essere sincera. Ho l’istinto del vulcano, sono molto spontanea – spiega a FqMagazine –. Dal punto di vista musicale, la contaminazione viene da influenze arabe e sicule. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Verissimo: Marina La Rosa: Dopo il Grande Fratello ho sofferto di attacchi di panico Video; Un amore antico di oltre 100 anni, riscoperto nella lettera al fronte: Nessuno sa quanto ho sofferto; Antonietta Di Martino, il suo record nel salto in alto ha 15 anni: Che emozione superare Sara Simeoni. All'inizio ho sofferto per non aver vinto una medaglia olimpica; Ho sofferto di ansia per un anno e mezzo - Ronald Araujo del Barcellona parla della sua battaglia contro la depressione dopo aver interrotto la carriera calcistica.

Ho sofferto di ansia per un anno e mezzo - Ronald Araujo del Barcellona parla della sua battaglia contro la depressione dopo aver interrotto la carriera calcisticaA novembre, il Barcellona ha concesso ad Araujo un congedo a tempo indeterminato dalla prima squadra. All'epoca, il club ha citato motivi personali per l'improvvisa partenza dell'uruguaiano, ... goal.com

Olly: «Quando sto male tendo ad isolarmi. Sanremo? Ho sofferto per le bugie su Marta Donà»Federico Olivieri, in arte Olly, ha vissuto un anno devastante ma in senso positivo. Un anno che tanti ragazzi della sua età (24) vorrebbero vivere. Ci è riuscito perché ha realizzato il suo sogno. ilmessaggero.it

ASD Pallacanestro Cercola. . SOTTO "C" ANESTRO EP. 14, OCCHIO ALLA CAPOLISTA! Dopo il successo sofferto in quel di Mondragone, la Casacolonica Cercola si proietta al big match contro la Virtus Sarno. Il PalaPlatani è chiamato ad essere il sesto e set - facebook.com facebook