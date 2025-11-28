La cantante siciliana racconta anni di violenza psicologica prima di cantare 'Sei bellissima' di Loredana Bertè, conquistando standing ovation e applausi dei giudici. Durante la semifinale di X Factor 2025, andata in onda giovedì 27 novembre, Delia ha conquistato il pubblico con una performance intensa e profondamente personale. Prima di cantare Sei bellissima di Loredana Bertè, la giovane cantante siciliana ha condiviso un racconto molto intimo, rivelando di aver vissuto anni di violenza psicologica, un'esperienza che ha definito una ferita ancora aperta. Le sue parole hanno aggiunto autenticità all'esibizione, trasformando il momento in uno dei più toccanti della serata, sia per il pubblico in sala sia per gli spettatori da casa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - X Factor 2025, Delia racconta il suo dolore attraverso la musica: "Per anni ho subito violenza psicologica"