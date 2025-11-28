Delia in lacrime a X Factor | Ho subito violenza psicologica per anni mi accontentavo e subivo

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella seconda manche della semifinale di X Factor 2025, Delia ha portato sul palco uno dei momenti più intensi dell’intera serata. Il racconto della cantante prima dell'esibizione: "È una di quelle ferite ancora aperte, è una cosa che mi pesa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

