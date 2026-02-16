James Van Der Beek l’addio commovente del fratello | Fa troppo male

Jared Van Der Beek, fratello di James, ha scritto una lettera su Instagram per dire addio al suo caro. La perdita del loro padre, avvenuta pochi mesi fa, ha portato Jared a ricordare i momenti condivisi e a esprimere il dolore che prova. In questa testimonianza, descrive la forte connessione tra loro e l’immenso vuoto lasciato dalla sua assenza.

Un amico, un pilastro, un complice: Jared, fratello di James Van Der Beek, racconta così il suo rapporto con l’attore, regalandogli un addio commovente e pieno di sofferenza in una lettera pubblicata su Instagram. L’attore, scomparso a soli 48 anni a causa di un tumore al colon, ha lasciato un enorme vuoto nella vita di tantissime persone. Fra loro Jared con cui aveva un legame unico. Il dolore di Jared, fratello di James Van Der Beek. A raccontarlo è stato proprio Jared Van Der Beek che su Instagram ha postato una lunga lettera, accompagnata da una serie di foto private, in cui parla del dolore che sta affrontando. 🔗 Leggi su Dilei.it

James Van Der Beek ha ricevuto un addio toccante da Alfonso Ribeiro, che ha condiviso un ricordo intimo sui social.

L’attore James Van Der Beek, noto per il suo ruolo in Dawson’s Creek, è morto a 48 anni.

