Ho attaccato per la medaglia il decimo posto non mi bastava
Il concorrente ha spinto forte per conquistare una medaglia, ma il decimo posto non gli ha dato soddisfazione. La sua volontà di salire sul podio lo ha portato a sfidare le montagne con determinazione, anche se alla fine il risultato non è stato all’altezza delle sue aspettative. La gara di slalom maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha regalato un momento intenso, con molti atleti che hanno dato il massimo sulla neve.
Una giornata memorabile per lo sci azzurro è stata coronata dall’esito di uno slalom maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Tommaso Saccardi, atleta della Nazionale italiana, ha siglato la miglior prestazione della carriera chiudendo in dodicesima posizione, confermando una crescita importante in un contesto di grande pressione. La prima manche ha visto l’azzurro partire da una posizione non favorevole, con un pattorale 20 che complicava i tempi. Nonostante ciò, Saccardi ha mostrato solidità sugli appoggi e ha trovato lo spazio per spingere, riuscendo a inserirsi nella fascia alta della classifica e chiudendo al decimo posto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Sci alpino, Tommaso Saccardi: “Il decimo posto non mi serviva, ho attaccato per la medaglia”
Tommaso Saccardi ha ottenuto il suo miglior risultato in carriera, arrivando dodicesimo nello slalom maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, perché ha deciso di spingere al massimo nonostante il decimo posto non gli servisse.
