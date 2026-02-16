Sci alpino Tommaso Saccardi | Il decimo posto non mi serviva ho attaccato per la medaglia

Tommaso Saccardi ha ottenuto il suo miglior risultato in carriera, arrivando dodicesimo nello slalom maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, perché ha deciso di spingere al massimo nonostante il decimo posto non gli servisse. Durante la gara, ha attaccato con determinazione in ogni curva, dimostrando di voler conquistare una medaglia. La sua prestazione ha sorpreso gli appassionati, dato che fino a quel momento era considerato un outsider.

Una giornata da ricordare per Tommaso Saccardi. Il “jolly” della Nazionale italiana di sci alpino ha infatti conquistato il miglior risultato della carriera, ottenendo la dodicesima piazza in occasione dello slalom maschile valido per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo aver chiuso la prima manche raccogliendo il decimo posto, l’azzurro ha effettuato una seconda uscita con il piglio giusto, attaccando pur trovando alcune complicazioni con il tracciato angolato e commettendo alcune normali imprecisioni. Una volta arrivato in zona mista, il classe 2001 ha commentato brevemente quanto fatto ai microfoni di Rai 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci alpino, Tommaso Saccardi: “Il decimo posto non mi serviva, ho attaccato per la medaglia” Tommaso Saccardi sorprende in slalom con un decimo posto, dietro a McGrath e a Vinatzer Tommaso Saccardi si piazza decimo nello slalom di Milano Cortina 2026, dopo aver affrontato una prima manche difficile. Tommaso Giacomel celebra la staffetta: “Ho attaccato: è un bel giorno per essere italiani, tutti hanno lavorato bene” Tommaso Giacomel ha commentato con soddisfazione la vittoria dell’Italia nella staffetta mista di Nove Mesto, prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sci alpino a Milano Cortina 2026: il programma di oggi, lunedì 9 febbraio; Si sogna con Saccardi! Splendida top10 in prima manche dello slalom con il pettorale 37; Combinata a squadre maschile, delusione azzurra. Male Vinatzer, siamo settimi; Quando lo sci alpino oggi in tv: orario combinata maschile a squadre, startlist, streaming. Chi è Tommaso Saccardi: jolly azzurro nello slalom delle Olimpiadi, piazzamento finale e distaccoAGGIORNAMENTO ORE 14.40. Tommaso Saccardi ha perso un paio di posizioni nella seconda manche e ha concluso al 12mo posto con un ritardo di 2.73 dallo ... oasport.it Diretta slalom maschile/ Loic Meillard ha vinto, bravo Tommaso Saccardi! (Olimpiadi 2026, 16 febbraio)Diretta slalom maschile Olimpiadi 2026 streaming video Rai Due: ecco l'affascinante gara di sci alpino, Alex Vinatzer e Tommaso Sala sperano. ilsussidiario.net MANCHE DA APPLAUSI PER TOMMASO SACCARDI L'azzurro scende con il pettorale 37 e mette a segno il decimo tempo nella prima manche dello slalom x.com Nel buio pesto del complicatissimo Slalom di Bormio, un ottimo Tommaso Saccardi agguanta un decimo posto da non sottovalutare. L'Azzurro, partito col pettorale numero 37 ha un ritardo di +2.23 ma le condizioni complicate e gli ampi distacchi ci dicono che - facebook.com facebook