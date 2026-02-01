Don Alberto Ravagnani, ex vicario della parrocchia di San Gottardo al Corso, ha annunciato di aver lasciato il ministero sacerdotale. Il giovane prete, noto anche sui social come “prete-influencer”, ha spiegato di aver capito che vivere da prete non gli bastava più e che ora quel ruolo gli sta stretto. La decisione ha sorpreso molti, considerando la popolarità e il legame che aveva costruito con i suoi seguaci.

Il trentaduenne don Alberto Ravagnani, ex vicario della parrocchia di San Gottardo al Corso a Milano, ha annunciato di aver deciso di sospendere il ministero sacerdotale, mettendo fine a una carriera che lo aveva reso noto come “prete-influencer” grazie alla sua presenza sui social e al suo impegno pubblico. La decisione, comunicata all’arcivescovo Mario Delpini tre giorni prima, è stata resa nota ai fedeli ieri attraverso il vicario generale dell’arcidiocesi, Franco Agnesi. L’annuncio ha suscitato grande attenzione, non solo per il contenuto ma anche per il modo in cui è stato condiviso: in un primo momento, Ravagnani ha lanciato un video su YouTube, poi ritirato in seguito a una storia Instagram in cui ha spiegato di volersi prendere del tempo prima di rilasciare il racconto completo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Don Alberto Ravagnani: “Vivere da prete non mi bastava più, è un vestito che ora mi sta stretto”

Approfondimenti su San Gottardo Milano

Don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio.

Don Alberto Ravagnani, il sacerdote conosciuto sui social come influencer, ha deciso di lasciare il sacerdozio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su San Gottardo Milano

Argomenti discussi: Il prete influencer don Ravagnani e la scelta di lasciare il sacerdozio: Una decisione sofferta; Don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio. Il caso del prete influencer che divide la Chiesa; Don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio. Il caso del prete influencer che divide la Chiesa.

Don Alberto Ravagnani: Vivere da prete non mi bastava più, è un vestito che ora mi sta strettoIl prete influencer racconta a Giacomo Poretti il motivo per cui ha scelto di sospendere il sacerdozio: Vivo questo momento con tanto timore ... msn.com

Lascio il sacerdozio. Il mio cuore è lo stesso, forse più libero e vero: Don Alberto Ravagnani non è più prete. Dalla vocazione allo spot di un integratore, la storiaLascio il sacerdozio, le ragioni sono tante e complesse. Ma il mio cuore rimane lo stesso, forse più libero e più vero: don Alberto Ravagnani non è più un ... ilfattoquotidiano.it

“Lascio il sacerdozio, le ragioni sono tante e complesse. Ma il mio cuore rimane lo stesso, forse più libero e più vero”: don Alberto Ravagnani non è più un ... - facebook.com facebook

"Carissimi, è doveroso condividere con voi che don Alberto Ravagnani ha comunicato all'arcivescovo la decisione di sospendere il ministero presbiterale. Con oggi non svolge più il compito di vicario parrocchiale e di collaboratore della pastorale giovanile di x.com