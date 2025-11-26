Dick Van Dyke a pochi giorni dai suoi 100 anni | Non ho paura della morte Ho avuto una vita così piena e entusiasmante che non posso lamentarmi

La star di Mary Poppins racconta come vive oggi: «A volte ho più energia, altre meno, ma non mi sveglio mai di cattivo umore. Finché i bambini canteranno con orgoglio Supercalifragilistichespiralidoso, la parte più importante di me sarà sempre viva». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Dick Van Dyke, a pochi giorni dai suoi 100 anni: «Non ho paura della morte. Ho avuto una vita così piena e entusiasmante che non posso lamentarmi»

Contenuti che potrebbero interessarti

Dick Van Dyke svela come vivere fino a 100 anni: 2 cose da evitare! Vai su X

Angela (qui "ritoccata" con gli occhi storti con cui era stato ritratto Van Dyke) e i Van Dyke. Con Van Dyke padre, il Dick di "Mary Poppins", ha lavorato in film musicali come "Buttons, a Christmas Tale", con Van Dyke figlio, Barry, invece nell'episodio 6.14 "How t - facebook.com Vai su Facebook

Dick Van Dyke, a pochi giorni dai suoi 100 anni: «Non ho paura della morte. Ho avuto una vita così piena e entusiasmante che non posso lamentarmi» - La star di Mary Poppins racconta come vive oggi: «A volte ho più energia, altre meno, ma non mi sveglio mai di cattivo umore. Da vanityfair.it

Dick Van Dyke prossimo ai 100 anni: "Ho avuto una vita piena ed entusiasmante" - La star di Mary Poppins il prossimo 13 dicembre diventerà centenario e ha raccontato l'emozione per una vita lunga e ricca di successi. Scrive movieplayer.it

Dick Van Dyke svela come vivere fino a 100 anni: 2 cose da evitare! - Dick Van Dyke, quasi centenario, attribuisce la sua longevità a uno stile di vita attivo... Si legge su cinema.everyeye.it