bimbo trapiantato ore di attesa al monaldi per il nuovo parere medico

Un bambino sottoposto a trapianto di cuore a Napoli aspetta da ore un nuovo parere medico all’ospedale Monaldi. La causa è la preoccupazione dei medici di valutare se sia possibile procedere con un intervento aggiuntivo, dopo che il suo organo ha mostrato segni di deterioramento. L’équipe sanitaria si riunirà nel pomeriggio per decidere il da farsi e verificare le condizioni del piccolo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ore di attesa all’ospedale Monaldi di Napoli dove in giornata l’équipe multidisciplinare si riunirà per una nuova valutazione sulla possibilità di sottoporre il piccolo cui è stato trapiantato un cuore danneggiato a una ulteriore operazione con un organo nuovo. Dal Monaldi nei giorni scorsi è trapelato ottimismo sull’argomento tanto che il bimbo è ancora nella lista trapianti e in attesa di un cuore nuovo. Ottimismo su cui si è abbattuta come una doccia gelata la consulenza fornita dal Bambin Gesù che ha evidenziato un quadro critico incompatibile con la speranza di poter impiantare un cuore nuovo nel bambino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Il cardinale Domenico Battaglia è andato all’ospedale Monaldi a Napoli perché il bambino che ha ricevuto un trapianto di cuore si trova ancora in terapia intensiva.

