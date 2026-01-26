Harley-Davidson presenta 13 nuovi modelli 2026

Harley-Davidson ha annunciato l’introduzione di 13 nuovi modelli per l’anno 2026, ampliando la propria gamma in diversi segmenti, tra cui Grand American Touring, Trike, Adventure Touring e CVO. Questa novità riflette l’impegno del marchio nel offrire soluzioni diversificate per appassionati e motociclisti, mantenendo alta la qualità e l’innovazione. La presentazione si inserisce nel percorso di aggiornamento continuo della gamma Harley-Davidson.

(Adnkronos) – Harley-Davidson amplia la propria gamma 2026 con 13 nuovi modelli che interessano i segmenti Grand American Touring, Trike, Adventure Touring e Custom Vehicle Operation (CVO). Tra le novità principali figurano le nuove Street Glide® Limited e Road Glide® Limited, evoluzione della piattaforma Grand American Touring. Questi modelli introducono il nuovo motore Milwaukee-Eight® 117 VVT e aggiornamenti aerodinamici con una dotazione tecnologica completa che include il sistema operativo Skyline OS con navigazione integrata e impianto audio Harley-Davidson sviluppato con Rockford Fosgate.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

