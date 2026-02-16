Hardys in trattative per il ritorno in WWE

Matt Hardy sta negoziando il suo ritorno in WWE perché gli Hardy Boyz continuano a gareggiare in TNA. La trattativa si intensifica mentre lui si allena duramente per prepararsi a un possibile nuovo debutto. Nel frattempo, si discute anche di un possibile incontro tra lui e alcuni membri storici della federazione.

Questo aggiornamento descrive un dialogo attivo tra WWE e Matt Hardy, in cui i Hardy Boyz mantengono un profilo competitivo grazie agli impegni in TNA. Le dichiarazioni recenti indicano contatti costanti tra le parti e una chiara disponibilità a progetti comuni, con una potenziale riapertura del percorso in WWE nel 2026. L'analisi sintetizza lo stato attuale, il clima tra le parti e le prospettive future, senza anticipare passi strutturali. Da ottobre 2025 non hanno più disputato incontri in WWE dopo la cessione dei titoli di coppia di NXT a DarkState. Da allora hanno concentrato le attività principali in TNA.