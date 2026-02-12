trattative in corso tra aj styles e la wwe

La WWE sta negoziando con AJ Styles per un possibile nuovo contratto. Le trattative sono in corso e ancora nessuna decisione definitiva. L’atleta potrebbe rimanere in federazione, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La situazione resta aperta, con i fan che aspettano novità su un possibile ritorno o una conclusione della vicenda.

Nel panorama WWE permane una fase decisiva per le dinamiche interne, legata a AJ Styles e alla sua possibile integrazione oltre l’attuale periodo di collaborazione. L’attenzione è centrata su un potenziale ruolo backstage che valorizzi l’esperienza e la professionalità maturate nel corso degli anni, senza alterare la programmazione in corso. Le trattative tra le parti mostrano segni di concretezza e orientamento a una collaborazione continua, non limitata a eventi singoli. In questa cornice, la dirigenza sta valutando formalizzare una presenza permanente che beneficerebbe sia Styles sia la struttura creativa della compagnia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Questa mattina, AJ Styles ha ufficialmente lasciato il ring della WWE tra lacrime e abbracci.

Nella prossima puntata di SNME è stato aggiunto il match tra AJ Styles e Shinsuke Nakamura.

