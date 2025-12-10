Ornella Vanoni? Nessuno in grado di prendere il suo posto Per me si è fermato tutto a Giorgia e Carmen Consoli che però hanno entrambe 50anni | così Elio
Elio Elio di Elio Le Storie Tese rinnova il suo spettacolo teatrale
Elio di Elio Le Storie Tese continua a girare l'Italia con il suo spettacolo teatrale "Quando un musicista ride" e immancabile si rinnova l'appuntamento con il Concertozzo a Biella il 26 e 27 giugno 2026. Lo show teatrale è concentrato "sulla Milano degli Anni 60 e 70, quella della mia infanzia e della mia adolescenza. Una città caratterizzata, dal punto di vista artistico, da una libertà creativa estrema, tra sarcasmo, ironia e quant'altro: tutto materiale che abbiamo ripreso con gli Elio e le Storie Tese", ha detto l'artista a Il Messaggero. E ancora: " Crescere allevato da personaggi della caratura di Jannacci, Fo, Gaber è stata una fortuna unica.
La canzone di Natale 2025 di Radio Deejay è un omaggio a Ornella Vanoni. I nostri talent hanno reinterpretato il brano "La voglia, la pazzia"...
Oggi alle 13.30 abbiamo incontrato Oliviero Pluviano, pianista di Ornella Vanoni.
L'ultima canzone di Ornella Vanoni: addio eterna diva ribelle - Il coro di saluti per l'interprete più libera e anticonvenzionale: «Fiera e autoironica, non si prendeva mai troppo sul serio»
