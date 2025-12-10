Ornella Vanoni? Nessuno in grado di prendere il suo posto Per me si è fermato tutto a Giorgia e Carmen Consoli che però hanno entrambe 50anni | così Elio

Elio Elio di Elio Le Storie Tese rinnova il suo spettacolo teatrale

Elio di Elio Le Storie Tese continua a girare l’Italia con il suo spettacolo teatrale “Quando un musicista ride” e immancabile si rinnova l’appuntamento con il Concertozzo a Biella il 26 e 27 giugno 2026. Lo show teatrale è concentrato “sulla Milano degli Anni 60 e 70, quella della mia infanzia e della mia adolescenza. Una città caratterizzata, dal punto di vista artistico, da una libertà creativa estrema, tra sarcasmo, ironia e quant’altro: tutto materiale che abbiamo ripreso con gli Elio e le Storie Tese”, ha detto l’artista a Il Messaggero. E ancora: “ Crescere allevato da personaggi della caratura di Jannacci, Fo, Gaber è stata una fortuna unica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it