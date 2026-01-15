Platini | Con me la Fifa si sarebbe occupata di calcio non di politica Però mi hanno ucciso fu un’operazione politica

Michel Platini afferma che, con lui alla guida, la FIFA si sarebbe concentrata esclusivamente sul calcio, evitando coinvolgimenti politici. Dopo un decennio di esclusione, il suo legame con il mondo calcistico rimane forte, nonostante le controversie che lo hanno coinvolto. In un’intervista al Guardian, il ex dirigente riflette sul proprio ruolo e sulla passione che ancora caratterizza il calcio e i milioni di tifosi che lo animano.

«Ci sono milioni e milioni di romantici nel calcio», dice Michel Platini. Il Guardian gli chiede se, dopo un decennio di esclusione dal gioco, il suo fascino per questo mondo sia svanito. «Milioni che condividono le idee che ho io. Ma alla fine è un grande business». Platini sostiene che sarebbe diventato presidente della Fifa se non fosse stato squalificato nel 2011 per un presunto pagamento illecito legato a Sepp Blatter. Dopo il procedimento penale, entrambi sono stati definitivamente assolti da un tribunale svizzero. Su di lui non pende più nulla, se non la convinzione di essere stato tradito.

