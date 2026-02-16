Hanno trasformato in fluidoperfino l’Uomo Vitruviano
Un uomo ha deciso di modificare il famoso disegno dell’Uomo Vitruviano, rendendolo «fluido» e senza più le proporzioni classiche. La sua azione ha suscitato scalpore, soprattutto perché ha anche tagliato le parti intime del disegno, lasciando il segno sulla riproduzione storica. La scena si è svolta davanti a un pubblico di passanti, che ha assistito stupito alla scena.
Caro Uomo Vitruviano, le scrivo questa cartolina perché ho visto che le hanno tagliato le palle e volevo esprimerle la mia solidarietà. Non si fa così. Abbiamo passato anni a celebrare lei e il genio del suo papà Leonardo da Vinci, l’abbiamo eletta a simbolo del rapporto tra arte e scienza, tra uomo e natura, l’abbiamo gelosamente custodita dal 1490 senza neanche esporla troppo nei musei per non consumarla, abbiamo sfruttato la sua immagine stampandola su gadget, libri, magliette e foulard, e adesso che facciamo? La eviriamo. Proprio così. Zac, taglio netto, addio zebedei. Anche lei è costretto a diventare fluido, no gender, no binary, gender void, il nome lo trovi lei, che è figlio di un genio. 🔗 Leggi su Laverita.info
Bicipiti, lame e ’ndrangheta. I media hanno trasformato l’uomo rapinato in un mostro
Dopo il furto che ha portato a una tragedia nel Varesotto, la famiglia Rivolta si trova sotto pressione.
Phisikk du role – L’uomo Vitruviano e l’uomo di Neanderthal: quando la censura fa ridere
L’uomo Vitruviano e l’uomo di Neanderthal sono diventati protagonisti di una satira online, dopo che alcuni utenti hanno creato meme che li mettono in discussione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Hanno trasformato in fluido perfino l’Uomo Vitruviano; L’alluminio diventa fluido e si intreccia con la fragilità; Venezia si Trasforma in Mito con Il Richiamo di Olympia al Carnevale 2026; Dawson’s Creek, streaming e nostalgia: dove vedere la serie TV cult.
In pochi l'hanno notato ma l'Uomo Vitruviano è stato censurato alle Olimpiadi. È già polemica facebook
Phisikk du role – L’uomo Vitruviano e l’uomo di Neanderthal: quando la censura fa ridere. La rubrica di Pino Pisicchio x.com