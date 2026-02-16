Hanno trasformato in fluidoperfino l’Uomo Vitruviano

Un uomo ha deciso di modificare il famoso disegno dell’Uomo Vitruviano, rendendolo «fluido» e senza più le proporzioni classiche. La sua azione ha suscitato scalpore, soprattutto perché ha anche tagliato le parti intime del disegno, lasciando il segno sulla riproduzione storica. La scena si è svolta davanti a un pubblico di passanti, che ha assistito stupito alla scena.

Caro Uomo Vitruviano, le scrivo questa cartolina perché ho visto che le hanno tagliato le palle e volevo esprimerle la mia solidarietà. Non si fa così. Abbiamo passato anni a celebrare lei e il genio del suo papà Leonardo da Vinci, l’abbiamo eletta a simbolo del rapporto tra arte e scienza, tra uomo e natura, l’abbiamo gelosamente custodita dal 1490 senza neanche esporla troppo nei musei per non consumarla, abbiamo sfruttato la sua immagine stampandola su gadget, libri, magliette e foulard, e adesso che facciamo? La eviriamo. Proprio così. Zac, taglio netto, addio zebedei. Anche lei è costretto a diventare fluido, no gender, no binary, gender void, il nome lo trovi lei, che è figlio di un genio. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Hanno trasformato in «fluido»perfino l’Uomo Vitruviano

