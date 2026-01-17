Bicipiti lame e ’ndrangheta I media hanno trasformato l’uomo rapinato in un mostro

Dopo il furto che ha portato a una tragedia nel Varesotto, la famiglia Rivolta si trova sotto pressione. I media, in molte narrazioni, hanno descritto l’uomo coinvolto in modo negativo, alimentando tensioni e pregiudizi. È importante ricostruire i fatti con obiettività, evitando semplificazioni e sensazionalismi, per comprendere meglio le dinamiche e le conseguenze di un evento complesso.

Dopo il furto finito in tragedia nel Varesotto, la famiglia Rivolta teme ritorsioni. Intanto molti giornali sputano veleno sul padrone di casa, alimentando tensione. Jonathan non è «un trentenne». O, meglio, lo è, ma non di quelli che hanno il privilegio di finire nei titoli di cronaca menzionati solo per l'età o per il segno zodiacale, sennò la Carta di Roma piange. Jonathan Rivolta è italiano, dunque nei titoli ci finisce con il nome completo e i dettagli sulla sua passione per la boxe: chiamatelo «privilegio bianco».

